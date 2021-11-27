فرن آلي جديد يدخل الخدمة في ناحية الهول

لسد حاجة ناحية الهول وقراها من مادة الخبز، دخل اليوم فرن آلي جديد في الناحية الخدمة، افتتحته هيئة الاقتصاد ولجنة الأفران التابعة للإدارة الذاتية في مقاطعة الحسكة.

وباشر الفرن عمله منذ اليوم، بعد انتهاء الورش الفنية في مقاطعة الحسكة من تركيب المعدات، وتوفير مادة الطحين من لجنة الأفران في المقاطعة.

وتصل طاقة الفرن الإنتاجية إلى إنتاج 5500 ربطة خبز يوميًّا، خلال 18 ساعة عمل، بعد تخصيص كمية 6 طن من مادة الطحين للفرن، من قبل لجنة الأفران في مقاطعة الحسكة، حسب برنامج عمل الفرن.

ويغطي الفرن الجديد احتياجات أكثر من 75 قرية من قرى الناحية، حسب مسؤولين في مجلس ناحية الهول.

وأشار عضو لجنة الأفران في ناحية الهول، خليل نعمان، إلى أن آلية توزيع مادة الخبز التي ينتجها الفرن ستتم عبر المعتمدين والكومونات في أغلب قرى وبلدات الناحية.

(أ م)

ANHA