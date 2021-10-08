فرمان شاهين: على شعبنا في كل مكان دعم حملة حرية أوجلان

تضامناً مع حملة الهاشتاغ التي أطلقها مجلس الإعلام الإلكتروني الكردستاني للمطالبة بالحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان تستمر دعوات السياسيين، الأكاديميين، المثقفين، الصحفيين والكتاب من مختلف الدول في الشرق الأوسط وأوروبا للانضمام للحملة.

الناشط في مجلس الإعلام الإلكتروني الكردستاني فرمان شاهين قال بأن هناك دعوات من السياسيين والأكاديميين والمثقفين والكتاب والصحفيين من العديد من الدول للانضمام إلى الحملة.

أوضح فرمان شاهين أن التحضيرات للحملة وصلت إلى مرحلتها النهائية، وقال:" نحاول إيصال الحملة إلى ملايين الأشخاص. على هذا الأساس نواصل أعمالنا، وبشكل خاص في أجزاء كردستان الأربعة وأوروبا، اسم حملتنا التي أطلقناها لضمان الحرية الجسدية للقائد آبو. في هذا الإطار قمنا بتحضيرات كبيرة جداً. حملة الهاشتاغ ستبدأ في الـ 8 من تشرين الأول الساعة 19:00 حسب توقيت أوروبا الساعة 20:00 حسب توقيت روج آفا. وستستمر الحملة حتى نهاية يوم الـ 10 من تشرين الأول".

لفت فرمان شاهين إلى أن هدف الحملة هو رفع العزلة عن القائد عبد الله أوجلان وضمان حريته الجسدية، وتابع بالقول:" هدفنا هو إيصال صوت مئات الآلاف من المشاركين في هذه الحملة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية. إلى الآن جاءت مئات الدعوات للمشاركة في الحملة من جنوب أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بينهم سياسيون ومثقفون وأكاديميون وكتاب وصحفيون ونساء أيضاً. تقدمت في تلك الدعوات الحرية الجسدية للقائد آبو".

كما أوضح فرمان شاهين أنهم بانتظار أن يكون هناك انضمام للحملة من أجزاء كردستان الأربعة وكل أنحاء العالم، وقال:" في إطار الحملة علينا أن ننتبه إلى منشوراتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل بدء الحملة بنصف ساعة سنعلن عن الهاشتاغ. لذلك من المهم عندما ننشر على تويتر أن ننشر الهاشتاغ الصحيح".

(م م)

ANHA