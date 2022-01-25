فرهاد شامي: تحرير الأسرى وحماية أهلنا هو أكثر ما يهمنا

جاء ذلك في لقاء لوكالتنا مع مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، في محيط سجن الصناعة بغويران، تعقيباً على تحركات قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر تدريجياً وببطء على مباني السجن.

وقال الشامي لوكالتنا "هناك عمليات تمشيط حذرة، وغير طبيعية، لأن ما نشهده أمر غير طبيعي، هناك موظفون مدنيون كرهائن هناك، وهناك أطفال قصّر لداعش، يتم استخدامهم كدروع بشرية في مواجهة قواتنا في السجن وهناك حساسيات أخرى".

وأضاف " نريد الخروج من هذه المعارك بأقل الخسائر قدر المستطاع، الوضع تحت السيطرة، ليس هناك مفر للخلايا للفرار من السجن، أو الوصول إلى مناطق أخرى، فالسجن محاصر تماماً بشكل دقيق، لذلك ليس أمامهم سوى أن يموتوا أو يستسلموا".

وتشهد مدينة الحسكة، منذ مساء الخميس من الأسبوع الفائت، اشتباكات قوية بين قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا بمساندة قوات سوريا الديمقراطية، وخلايا مرتزقة داعش المهاجمة من الخارج.

وأكد فرهاد شامي أن ما يهم قواتهم (قسد) في الدرجة الأولى هو تحرير الأسرى، وتخليص المدنيين الذين يتم استخدامهم كدروع بشرية، وأن سلامة الأسرى والأهالي أهم لدى قواتهم من السيطرة على السجن أو غيره من الأمور الأخرى، مشيراً إلى سهولة السيطرة عليها لاحقاً بشكل تام، قائلاً "يهمنا تحرير الأسرى، وحماية أهلنا أكثر من القضاء على المرتزقة".

(أم)

ANHA