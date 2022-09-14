جاء ذلك خلال تصريح خاص لمدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، لوكالتنا.

وقال شامي: "من الصعب والمبكر جداً توقع موعد انتهاء المرحلة الثانية من عملية الإنسانية والأمن لتفكيك خلايا داعش في مخيم الهول، العملية متواصلة بدون أخطاء وفق المخطط، وستستمر حتى تحقيق أهدافها".

مؤكداً أن "العملية أضعفت قدرات عناصر خلايا داعش في المخيم، وكذلك قللت من تأثير نساء الحسبة على القاطنين، ولكن لا بد من عزلهم بشكل كامل وهذه المهمة تقع بشكل أساسي على عاتق المجتمع الدولي الذي نتوقع منه الاستجابة بشكل أفضل لحل مشكلة رعاياهم في المخيم".

(س ر)

ANHA