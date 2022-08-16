فرهاد شامي: لم تنفذ قوات سوريا الديمقراطية أي عملية لكن الهجمات التركية لن تبقى بلا ردّ

عقب اجتماعي طهران وسوتشي، كثفت دولة الاحتلال التركي بشنّ هجماتها على شمال وشرق سوريا، وذلك بقصفها برياً وجوياً بالطائرات المسيّرة. فيما تشنّ اليوم، قصفاً عنيفاً على مدينة كوباني وقراها، ونواحي الدرباسيه، وعامودا، وتل تمر، وزركان؛ بالإضافة إلى قرى في ناحية شيراوا بمقاطعة عفرين المحتلة.

وتحدّث مسؤول المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية؛ فرهاد شامي لوكالتنا، عن الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي ومزاعمها بهجوم قوات سوريا الديمقراطية عليها. وذكر أن انتشار قوات حكومة دمشق في المناطق التي تتعرض للقصف لم يمنع الهجمات التركية.

منذ أسبوع والمحتلون يستعدون لشنّ هجوم

أشار فرهاد شامي إلى أن دولة الاحتلال التركي تستعد لشن هجوم احتلالي جديد على شمال وشرق سوريا منذ أسبوع، وقال: "وخاصة على طول الخطوط الحدودية مثل كوباني والشهباء وباقي المناطق الحدودية. كان هناك نشاط وحركة لهم. لقد لاحظنا أن دولة الاحتلال التركي تسعى لشنّ هجوم على الأقل. كانت تستعد لشنّ هجومٍ بقذائف الأوبيس والدبابات والمدفعية. لذلك فقد تم إيقاف دورياتها مع الروس منذ أكثر من 15 يوماً. كما كان إعلام الاحتلال أيضاً موجوداً على الحدود. كان يريد بناء أجندة تُظهر أن الشعب يهرب".

لن تبقى الهجمات بدون رد

أكد شامي أنّ قواتهم لن تلتزم الصمت حيال هذه الهجمات بالتأكيد، وقال: "قلنا سابقاً أيضاً إنّه لن تبقى أي من الهجمات التركية بلا ردّ. لا سيما أنه تم اليوم استهداف المواقع المدنية مثل المستشفيات والمنازل في كوباني بشكل مباشر. إنّ أحد أهدافهم هو تهجير المدنيين".

ودعا شامي" شعبنا إلى البقاء في مكانه وأن يكون غاضباً حاقداً على الاحتلال. ونؤكّد مائة بالمائة أنّه سيتم الردّ على هذه الهجمات في سياق الدفاع المشروع".

مزاعمهم كاذبة فلا وجود لقوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق

ودحض فرهاد شامي مزاعم دولة الاحتلال التركي بأنهم تعرّضوا لهجومٍ من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقال: "إنّ جميع الأخبار التي ينشرها الإعلام التابع لدولة الاحتلال التركي حول تنفيذ قوات سوريا الديمقراطية لهجومٍ عليهم كاذبة. وهي عبارة عن استفزازات لأجهزة الاستخبارات التركية. لم تنفّذ قوات سوريا الديمقراطية أي عملية ولا وجود لقوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي يتحدّثون عنها".

موقف روسيا وحكومة دمشق

أشار شامي إلى الوجود الروسي ووجود حكومة دمشق في المناطق التي تتعرض للقصف وتابع حديثه قائلاً: "يوجد في المناطق التي تعرّضت للقصف مثل غرب كوباني العديد من نقاط المراقبة الروسية، ومن المؤكّد أنّ الصمت الروسي قد أعطى الشجاعة للدولة التركية. على الروس اتّخاذ موقف حازم. حتى أن وجود قوات حكومة دمشق في المناطق التي تعرضت للقصف لم يمنع هذه الهجمات. وهذا يثير التساؤل حول ما إن كانت حكومة دمشق لديها قرار للردّ على هذه الهجمات. فقد تزامنت هذه الهجمات مع إعلان دولة الاحتلال التركي لاجتماعاتها الاستخباراتية مع حكومة دمشق. وهذا موضع شكّ وتساؤل".

(ر)

ANHA