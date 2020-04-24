فرهاد مردي: تركيا تستهدف الكرد في شخص حركة التحرر الكردستانية

تشهد منطقة زينه ورتي منذ مدة تصعيداً عسكرياً بين الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بعد إنشاء الأول نقاط عسكرية هناك، وسط شن الاحتلال التركي هجمات بالطائرات على مخيم مخمور ومحيط زينه ورتي.

ويرى المراقبون أن التصعيد الأخير في زينه ورتي هي بتعليمات تركيا التي تحرض الحزب الديمقراطي الكردستاني على افتعال خلافات، بالإضافة إلى أن الهدف من إنشاء نقاط عسكرية هناك تسليمها للاحتلال التركي الذي يستهدف الوجود الكردي أينما كان.

أوضح الشاعر فرهاد مردي أن الأيام الأخيرة شهدت تصعيداً في منطقة زينه ورتي وهذا التصعيد يخدم الأجندات التركية، التي تحاول بشتى السبل القضاء على المكتسبات التي حققها الشعب الكردي في الأعوام الماضية وقال: " تركيا تهدف في هذه المرحلة الحساسة إلى خلق عداء كردي- كردي من جهة، شرذمة المكتسبات التي حققها الكرد في باشور ورج آفا كردستان".

وأوضح فرهاد مردي بأنهم كمثقفين وفنانين على دارية بخفايا ما يحدث، وقال: "على القوى الكردية أخذ العبر من التاريخ الكردي المليء بالأحداث المشابهة وألا نسمح بتكرار الاقتتال الكردي- الكردي وارتكاب المجازر بحقنا".

ولفت فرهاد مردي الانتباه إلى محاولات الجهات المعادية ضرب الكرد وأي نشاط من أجل توحيد الصف الكردي، وعلى رأسها الاحتلال التركي، وقال: "الدولة التركية تقول في حال اجتماع شخصين كرديين في أي مكان في العالم حتى خارج حدود كردستان سنفرقهما، والآن نحاول تعميق التناقضات الكردية وإظهارها إلى السطح، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات من أجل توحيد الصف الكردي".

ونوه فرهاد مردي إلى أن الاحتلال التركي لا يستهدف حزباً واحداً بل يستهدف الشعب الكردي والحركة الكردية في شخص حركة التحرر الكردستانية، وقال: "يجب أن نعلم جيداً بأننا موجودون بوجودنا مع بعضنا البعض".

أكد فرهاد مردي أن العدو لا يفرق بين الأحزاب الكردية، وبيّن أنه: "عندما يحاول العدو تقريب طرف كردي دون الآخر فالهدف هو وضعه تحت إمرته، ورأينا ذلك في سري كانيه وعفرين وكركوك".

وأدان الشاعر الكردي فرهاد مردي الهجمات على زينه ورتي ودعا الأحزاب الكردية إلى التلاحم وتوحيد الصفوف في هذه المرحلة الحساسة، وقال: "ندين ونستنكر الهجمات الأخيرة على زينه ورتي، ونناشد الأحزاب الكردية توحيد صفوفهم والوقوف في وجه الأعداء، لأن الشعب الكردي لم يعد يتحمل خيبات جديدة".

(أ ب)

ANHA