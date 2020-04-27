فرض الحجر الصحي على مخيم للاجئي روج آفا في هولير

وأغلقت إدارة المخيم مدخل مخيم دارا شكران منعاً لأي تنقل، إلى جانب حظر فتح السوق والمحال التجارية، متوعدةً بمعاقبة المخالفين.

وسجلت محافظة هولير أمس، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، تعود إحداهما إلى رجل يبلغ 32 عاماً من سكان مخيم دارا شكران، ويعمل في شركة داخل مدينة هولير ، والأخرى لرجل من ناحية كسنزان يعمل في النجارة.

وسبق أن فرضت وزارة الصحة في باشور الحجر الصحي على عدة أحياء ومجمعات سكنية بعد تسجيل إصابات كورونا فيها، بغرض منع تفشي الفيروس وتحديد مصدر نقل العدوى.

وبحسب آخر إحصائية لوزارة الصحة في باشور، فإن إجمالي المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 347 حالة، بينها 4 وفيات و320 حالة شفاء.

(ر ح)