فرار 6 أسرى فلسطينيين من سجن إسرائيلي عبر نفق

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، يشارك جهاز الأمن العام “الشاباك” في عملية البحث والمطاردة الواسعة التي تجري لملاحقتهم، فيما عزز الجيش من تأهبه في المناطق التي يحتمل وصولهم إليها، وسط اشتباه بتلقيهم المساعدة من الخارج، وخشية أخرى من إمكانية تسللهم إلى الأردن، أو جنوب لبنان، أو مخيم جنين في الضفة الغربية.

وبحسب تقارير فلسطينية، فإن الأسرى محكومين بسنوات سجن عالية، بينها مؤبد، وتمكنوا من الهرب في ساعة مبكرة من الليلة.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الأسرى الستة تمكنوا من الهرب عبر حفر نفق. ونقل الإعلام الإسرائيلي عن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع إن فرار الأسرى هو "سلسلة من الإخفاقات الخطيرة للغاية. كيف حفروا ’تحت أنف’ السجانين في أحد أكثر السجون حراسة في البلاد؟ وليس صدفة أنهم اختاروا سجن زبيدي هناك. ولا يمكن حمل حتى ملعقة في الزنزانة. فكيف حفروا؟ ويحظر إدخال معادن إلى داخل الزنزانة، وأين اختفى التراب؟ وكيف أجروا محادثات من هواتف نقالة في السجن؟ وتم حشد الجهاز الأمني كله في مطاردتهم".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التخوف الآن هو أن الأسرى الستة، وبينهم أشخاص نفذوا عمليات، سيحاولون تنفيذ عمليات والفرار من إسرائيل.

وفي بيانات منفصلة، أشادت الفصائل الفلسطينية بفرار الأسرى، وبـ "طولتهم وإرادتهم".

(ع م)