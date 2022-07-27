فرانس برس: هجوم صاروخي على قنصلية تركيا في العراق

قال مصدر أمني ونائب لوكالة فرانس برس إن أربعة صواريخ استهدفت محيط القنصلية التركية في مدينة الموصل في شمال العراق، ليل الثلاثاء، مسفراً عن أضرار مادية في الحي من دون أن يوقع قتلى أو جرحى.

وجاء الهجوم بعد أيام من ارتكاب تركيا مجزرة في زاخو، أودت بحياة 9 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

وعلى إثره طالب العراق تركيا بسحب قواتها من أراضيه، واستدعى القائم بأعماله من أنقرة، معتبراً ما حصل انتهاكاً صارخاً لسيادته.

وقال مصدر أمني لوكالة فرانس برس، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن "أربعة قذائف هاون سقطت في محيط القنصلية التركية في الموصل في منطقة الحدباء، لكن لا توجد أضرار بشرية، فقط أضرار مادية بسيطة".

وأكّد النائب عن محافظة نينوى شيروان دوبرداني من جهته، "سقوط 4 صواريخ على محيط القنصلية في منطقة شقق الحدباء شمال الموصل"، مضيفاً أن القصف أسفر "عن أضرار مادية أصابت عدداً من سيارات المواطنين".

وجدّد العراق، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية، تنديده خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت لمناقشة العدوان على محافظة دهوك، بالوجود غير الشرعي للقوات العسكرية التركية في الأراضي العراقية.

ودعا العراق المجلس "بموجب المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة إلى ممارسة مسؤولياته في صيانة السلم والأمن الدوليين، من خلال إصدار قرار عاجل يُلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية المحتلة من كامل الأراضي العراقية".

(م ش)