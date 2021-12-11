فرع دير الزور لحزب سورية المستقبل يقيم ندوة للتعريف بالدستور واللجنة الدستورية

الاجتماع عقد في مقر فرع حزب سورية المستقبل ببلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي بحضور عدد من الفعاليات المدنية وسياسيين وحقوقيين.

وبعد الوقوف دقيقة صمت رحبت الناطقة باسم مكتب المرأة في فرع دير الزور لحزب سورية المستقبل منى الحمادي بالحضور، ليبدأ بعدها العضو في مجلس العدالة الاجتماعية لشمال وشرق سورية فايز البيك بشرح ماهية الدستور وأسس وضعه.

وخلال لقاء لوكالة أنباء هاوار مع فايز البيك أكد أن مثل هذه الندوات ضرورية لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته التي يحميها الدستور وينظم علاقة المواطن بالدولة وتعريفه بماهية عمل اللجنة الدستورية.

كما تم التطرق في الندوة إلى فشل اللجنة الدستورية خلال الجولات السابقة بسبب عدم مشاركة الإدارة الذاتية فيها، وعدم التركيز على دور المرأة في صنع القرار وحقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والوصول إلى طاولة الحوار السوري السوري.

(ع ع/مـ)

ANHA