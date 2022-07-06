فقط لأنه كردي ويدعم قضيته.. الأمن التركي يعتقل بطريقة وحشية شاباً في اسطنبول

أظهرت مقاطع فيديو بثتها قناة تركية، لحظة اقتحام العشرات من عناصر الأمن التركية يوم أمس الثلاثاء، منزلاً لأسرة كردية من مقاطعة كوباني.

أدت عملية الاقتحام إلى اعتقال الشاب عبد الله بوزان البالغ من العمر (21 عاماً) وهو وحيدٌ لأسرته، بعد أن فرَّ إلى الشارع وتمت ملاحقته من قبل الأمن التركي.

اعتقل بوزان بزعم نشره صوراً لمقاتلي الكريلا في جبال كردستان، وصور من مقاومة الحسكة وشهداء مقاطعة كوباني، إلى جانب مزاعم نشره لمقالات اعتبر فيها أن تركيا باتت أكبر سجن في العالم، إلى جانب كتابته "لو تلقينا 25% مما تتلقاه أوكرانيا من الأسلحة النوعية لحررنا كردستان وجعلناها مقبرة للاحتلال والطغاة"، على صفحته في موقع "فيسبوك" الافتراضي.

واعتقلت السلطات التركية الآلاف من المواطنين الكرد خلال السنوات الماضية، على خلفية أحداث مشابهة وتوجيه اتهامات باطلة إليهم، بحجج الاستماع للأغاني الكردية أو ارتداء الزي الكردي أو نشر منشورات على مواقع التواصل الافتراضي، وهو ما يعد أبسط الحقوق المشروعة للكرد لعيش حياة كريمة.

(ز س)

ANHA