فقط في 8 كانون الأول دولة الاحتلال  التركي تشن هجمات بالأسلحة الكيماوية 20 مرة

وجاء بيان المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) ما يلي:

"مقتل 3 من المحتلين نتيجة عمليات قواتنا.

قصفت مواقع المقاومة للشهيد بوطان 20 مرة بالأسلحة الكيماوية من الصباح حتى المساء في منطقة المقاومة جمجو، كما قصف جيش الاحتلال التركي مناطق المقاومة 5 مرات بالطائرات الحربية، وقذائف الهاون، والدبابات، والأسلحة الثقيلة.

معلومات عن العمليات والهجمات كما يلي:

وفي إطار المرحلة الثورية لصقور زاغروس في منطقة زاب؛

وفي 8 كانون الأول الساعة 14:30، ضربت فرقنا المتحركة المحتلين بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة الشهيد عادل في جمجو، مما أدى إلى مقتل واحد من المحتلين.

وفي 8 كانون الاول الساعة 16:00، وتم القيام بعملية القنص ضد المحتلين الذين أرادوا التوجه إلى مواقع الحرب للشهيد بوطان في منطقة المقاومة جمجو.

وفي إطار المرحلة الثورية للشهيد سافاش ماراش لمعركة الخابور،

وفي 8 كانون الاول، سيطرت قواتنا على المحتلين ثم استهدافهوا بالأسلحة الفردية في تلة اورتي في متينا، مما أسفر عن مقتل 2 من جنود الاحتلال التركي.

وفي 8 كانون الاول الساعة 10:00 و 12:00 و 14:00، ضربت فرقنا المتحركة لوحدات المرأة الحرة –ستار(YJA Starê)، المحتلين 3 مرات بالأسلحة الثقيلة في منطقة المقاومة تلة جودي.

في 8 كانون الأول الساعة 14:50، بدأت فرقنا المتحركة بالتدخل والاتجاه نحو المحتلين الذين كانوا يقطعون الأشجار في منطقة المقاومة تلة آمدية، وأضطر المحتلين للتراجع بعد هذا التدخل.

هجمات جيش الاحتلال التركي بالقنابل المحظورة والأسلحة الكيمياوية

وفي 8 كانون الاول، تم قصف ساحات المقاومة للشهيد بوطان 20 مرة بالأسلحة الكيمياوية من الصباح حتى المساء في منطقة المقاومة جمجو.

هجمات جيش الاحتلال التركي

في 8 كانون الأول، قصفت منطقة دشتا كافيا وحقول قرية شكفتيان في غاريه، وحقول قرية شيلاز في متينا، 5 مرات بالطائرات الحربية.

وفي 8 كانون الأول، قصفت مناطق المقاومة سيدا، وجمجو، وتلة آمدية، وتلة جودي، عشرات المرات بقذائف الهاون، والدبابات والأسلحة الثقيلة.

(سـ)