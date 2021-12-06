فقدان وإصابة عدد من قوات البيشمركة بمواجهات مع داعش في كركوك

وبحسب وكالة روج نيوز، فإن وزارة البيشمركة أعلنت، اليوم الإثنين، "السيطرة على الوضع الأمني بعد تعرض قواتها لهجوم من قبل مرتزقة داعش الإرهابي في كركوك".

وذكرت الوزارة في بيان لها "ليلة 5/6 كانون الاول 2021 قام إرهابيو داعش بهجوم وحشي على موقع اللواء 126 لقوات البيشمركة بالقرب من قرية قره سالم".

وأضافت: "نتيجة للهجوم الجبان يوجد ضحايا بين شهيد وجريح في صفوف البيشمركة التي ردت على الإرهابيين، وتم ملاحقتهم والوضع تحت سيطرة قواتنا"، دون ذكر حصيلة الضحايا أو الجرحى.

ومن جانبها، أفادت شبكة العربية، نقلًا عن وكالة رويترز، بفقدان 5 أشخاص لحياتهم، بينهم 4 من البيشمركة ومدني. بينما أُصيب 6 آخرون في مواجهات مع مرتزقة داعش قرب قرية قره سالم.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قال مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في ناحية سركران التابعة لكركوك، رمضان عثمان، لوكالة "بغداد اليوم" إن مرتزقة داعش سيطروا على قرية لهيبان التابعة لقضاء الدبس بالكامل بعد حرق منازلها.

وبيّن أن "القرية تضم 70 منزلًا، ولم تصلهم أي تعزيزات أمنية من البيشمركة أو الجيش العراقي وهجرها سكانها جميعًا".

وأكد أن "السيطرة على القرية تم بعد المغرب بالكامل".

(د ع)