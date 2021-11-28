فقدان وإصابة 9 من قوات البيشمركة في هجوم لداعش بكرميان جنوب كردستان

وبحسب بيان لإعلام وزارة البيشمركة نقلته وكالة روج نيوز فقد تعرضت "نقطة حماية لقوات البيشمركة التابعين للواء 5 المشاة في تبكي كلان في حدود ناحية كولجو بقضاء كفري" إلى هجوم شنته مرتزقة داعش ما أدى إلى فقدان وإصابة عدد منهم.

وكانت سيارة عسكرية نوع "همر" تابعة لقوات البيشمركة هرعت لإخلاء الجرحى الذين أصيبوا في هجوم لمرتزقة داعش على "كولجو" إلاّ أنها تعرضت لاستهداف بواسطة عبوة ناسفة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أن التفجير أسفر عن فقدان خمس من البيشمركة لحياتهم كانوا يستقلون السيارة من بينهم ضابطان في البيشمركة، وهم كل من "اراس سه سمين، رائد اسماعيل، محمد شارزوري، رائد ابراهيم منمي وأمين حسين"، إلى جانب إصابة 4 آخرين.

(د ع)