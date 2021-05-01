فقدان وإصابة 5 من البيشمركة في هجوم لـ داعش على غرب كركوك

وقالت وزارة البيشمركة في باشور كردستان إن أحد خنادق قوات البيشمركة في محور بردي بمحافظة كركوك تعرض لهجوم من قبل مرتزقة داعش، وأشارت أن المرتزقة هاجموا، مساء أمس، خندق تابع للواء 10 المشاة في مرتفعات (زور كزراو) التابع للمحور الخامس.

وبحسب موقع PUKmedia أحبطت قوات البيشمركة الهجوم الذي استهدف مواقع ونقاط تمركز قوات البيشمركة في حدود ناحية بردي غرب محافظة كركوك.

ولفت الموقع إلى أن ثلاثة من قوات البيشمركة، أحدهم برتبة ضابط، فقدوا حياتهم إلى جانب إصابة اثنين آخرين.

إلى ذلك أرسلت قوات البيشمركة تعزيزات عسكرية إضافية إلى مواقع اللواء العاشر لقوات البيشمركة في المنطقة التي تعرضت للهجوم.

(ش ع)