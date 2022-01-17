فقدان طفلين من مهجري عفرين حياتهما متأثرين بحروق بليغة في مقاطعة الشهباء

ووصل جثمان الطفلين الشقيقين من مشفى الرزاي في مدينة حلب، إلى ذويهما في قرية غرناطة بمقاطعة الشهباء، بعد يومين من نقلهما إلى المشفى متأثرين بحروق بليغة نتيجة انفجار برميل مازوت بهم.

الطفلان هما روزا جامو ولو (11 عاماً) وعلي جامو ولو (12 عاماً) من أهالي قرية أومارو التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة، ويقطنان في قرية غرناطة بمقاطعة الشهباء.

وانفجر منذ يومين برميل من مادة المازوت بالطفلين، بعد إقدامهما على إذابة المازوت عبر إشعال النار بالقرب من البرميل لينفجر بهما ويصابا بحروق بليغة من الدرجة الثالثة وبنسبة 95% بالمئة، بحسب الأطباء.

فيما قال والد الطفلين بأنه نقلهما بعد اندلاع النار بجسيدهما إلى مشفى آفرين، لينقلا على الفور إلى مشافي مدينة حلب نتيجة سوء حالتهما الصحية.

الجدير بالذكر أن حكومة دمشق تفرض حصاراً على مقاطعة الشهباء، وتمنع مرور مادة المازوت إليها، حتى تلك ذات النوعية السيئة (غير المصفاة كاملة)، وتفرض مبالغ باهظة لقاء مرور كميات قليلة منها إلى المقاطعة.

(ف إ/ س ر)

ANHA