فقدان طفل لحياته وإصابة عدد من المواطنين في القصف التركي لريف زركان

أفاد مراسلونا من المنطقة أنه جراء استمرار قصف الاحتلال التركي ومرتزقته لقرى ناحية زركان فقد الطفل علام علي العيسى البالغ من العمر عامين حياته، وأصيبت شقيقته علا ذات الـ 5 أعوام بجروح خطيرة ونقلت إلى مشافي الحسكة لتلقي العلاج، فيما تتحدث الأنباء عن وجود إصابات أخرى بين المواطنين في قرية الأسدية شمالي الناحية.

هذا ويستمر القصف في هذه الأثناء من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لناحيتي زركان وتل تمر في مقاطعة الحسكة بقذائف المدفعية والصاروخية من قواعدهم ضمن المناطق المحتلة في سري كانيه. ويطال القصف كلاً من قرى "دادا عبدال، نويحات، الأسدية، خضراوي، أم حرملة، تل ورد، خربة شعير" في ناحية زركان، فيما وسع الاحتلال التركي قصفه لريف تل تمر ليطال كلاً من قرى "تل شنان شرق مركز ناحية تل تمر، والدردارة شمال مركز الناحية، وأم الكيف وتل جمعة، وتل كرابييت وتل كيفجي وطويلة غرب مركز الناحية".

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ANHA