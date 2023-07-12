فقدان شقيقتين لحياتهما

حسب ما نقله مراسلنا من ناحية تربه سبيه بمقاطعة قامشلو، فقد استنجدت أسرة تنحدر من ريف حلب، بالهلال الأحمر الكردي في الناحية، لنقل شقيقتين تعرضتا، حسب ما قالته الأسرة، لماسٍ كهربائي.

وسارع فريق من الهلال الأحمر الكردي، لنقل الشقيقتين، ولدى وصوله تبيّن بأن (آسيا إبراهيم حسين (16 عاماً)، وأمينة إبراهيم حسين (18 عاماً)، كانتا قد فارقتا الحياة، ليتم نقل جثتي الشقيقتين إلى إحدى مراكز الهلال الأحمر في الناحية.

فيما باشر مكتب مكافحة الجريمة في قوى الأمن الداخلي والنيابة العامة في الناحية، فتح تحقيق لكشف ملابسات الحادثة والأسباب التي أدت إلى الوفاة.

(ر ر/ي م)

ANHA