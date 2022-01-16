فقدان شخصين وإصابة 27 باصطدام صهريج بحافلة للطلاب في شنكال

صدم صهريج لنقل المياه تابع للجيش العراقي حافلة للطلاب على الطريق بين ناحية سنوني وخاصور في شنكال، وبحسب المعلومات الأولية أسفر الحادث عن فقدان شخصين لحياتهما وإصابة آخرين.
كردستان 2022-01-16T18:04:00 مركز الأخبار

وكانت حافلة لطلاب المدرسة خرجت من المدرسة واتجهت من ناحية سنوني إلى مجمع خانصور في شنكال، وعلى الطريق بين خانصور وسنوني بالقرب من حاجز  الشهيد آمد التابع لأسايش إيزيدخان صدم صهريج لنقل المياه تابع للجيش العراقي حافلة الطلاب.

وبحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من مشفى سنوني هناك 27 مصاباً  كما فقد سائق الحافلة وأحد الطلاب حياتهما.

وتم نقل المصابين من قبل المارة إلى مشفى سنوني.

والجدير بالذكر أن الجيش العراقي ومنذ عدة أيام يزيد من عدد قواته في مركز شنكال وكل المجمعات بحجج مختلفة. ونصبوا الحواجز في الكثير من الأماكن وتحركات السيارات العسكرية فتحت الطريق أمام هذا الحادث.

(م م)

ANHA


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