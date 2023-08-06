فقدان شخصين لحياتهما بعد غرق زورقي مهاجرين قبالة سواحل إيطاليا

قال خفر السواحل الإيطالي، الأحد، إنه انتشل جثتين وأنقذ 57 شخصاً قبالة جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، بينما تشير تقارير إلى أن أكثر من 30 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين بعد غرق زورقي مهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن ناجين القول، إن زورقي مهاجرين انطلقا من ميناء صفاقس في تونس، وهو أحد بؤر أزمة الهجرة، غرقا، السبت، بينما كانا متوجهين إلى أوروبا.

وقالت (أنسا) إن أحد الزورقين كان يحمل 48 شخصاً والثاني يحمل 42 شخصاً، مضيفة أن خفر السواحل عثروا على الناجين على بعد نحو 46 كيلومتراً، إلى الجنوب الغربي من لامبيدوزا، وكذلك على الضحيتين؛ وهما امرأة من ساحل العاج ورضيعها الذي كان عمره عاماً واحداً.

وقال متحدث باسم خفر السواحل إنه يمكنه فقط تأكيد عدد الناجين وانتشال الجثتين، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

(م ش)