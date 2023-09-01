فقدان شخصين في استهداف منزل بريف محافظة وان في شمال كردستان

وذكرت وكالة ميزوبوتاميا أن جيش الاحتلال التركي داهم من بعد ظهر أمس قرية جميلي في ناحية قلقلي في محافظة وان بشمال كردستان، واستهدف منزلاً يقيم فيه شخصان.

وبحسب المعلومات فإن جيش الاحتلال استهدف منزلاً على أطراف القرية بالأسلحة الثقيلة ما أسفر عن فقدان شخصين كانا في المنزل، نقل جثمانيهما إلى مكان مجهول.

كما حاصر جيش الاحتلال القرية ومنع الخروج والدخول من وإلى القرية، كما داهمت منزلاً آخراً على أطراف القرية واعتقلوا كل من عمر قليجكان وابنه سامي قليجكان، نقلا إلى مخفر الجندرمة في ناحية قلقلي.

إلى ذلك توجه كل من برلماني حزب اليسار الأخضر قاجماز سيايغيت وسنان جفتيوروك ومحمد ديندار وزولكوف أوجار، وممثلين عن حزب الشعوب الديمقراطية في وان، وجميعة الحقوقيين من أجل الحرية في وان وجمعية حقوق الإنسان في وان، إلى القرية لتقصي الأوضاع، إلان جيش الاحتلال التركي منع وصلوهم إلى القرية بحجة وجود عملية عسكرية.