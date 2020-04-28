فقدان شابين في قصف للاحتلال التركي على خاكورك

أعلن موقع منظمة Hengaw لحقوق الإنسان أن الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي قصفت صباح اليوم منطقة خاكورك وأسفر القصف عن فقدان شابين من أهالي مدينة شنو بروج هلات كردستان لحياتهما.

وبحسب المعلومات فإن الشابين اللذين فقدا حياتهما هما كل من فاخر تازوارد البالغ من العمر 35 عاماً ورشيد ميروي البالغ 36 عاماً. وذكرت المعلومات أن الشابين كانا في المكان بقصد جمع الحشائش.

وبسبب صعوبة الوصول إلى مكان الحادثة لم تستطع عائلتا الشابين الوصول إلى جثمانيهما ومازال جثماناهما موجودان في مراعي خاكورك

وخاكورك منطقة جبلية تقع في المثلث الحدودي بين باكور وروج هلات وباشور كردستان. ومدينة شنو التي تقع شرق المنطقة وبلدة سيدكان التي تقع جنوبها هي أقرب المناطق من خاكورك.