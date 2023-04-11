فقدان رجل كردي في اعتداء عنصري في تركيا

اعتدى عنصريون أتراك على أسرة جابر التي نزحت قبل 15 عاماً من وان إلى قرية جاناقلة غرب تركيا.

وحسب خبر لموقع سرهد نيوز، فإن أحد سكان القرية الذي يعادي الأسرة طعن جابر يافوز في 10 أماكن من جسمه.

المحامية عن الأسرة زيلان لوند أوغلو، قالت إن جابر وصل إلى البيت مصاباً وطلب قوات الجندرمة والإسعاف، وبعد وصول الجندرمة، حدثت مشادات كلامية بينها وبين جابر، وعليه أطلق أحد أفراد الجندرمة النار على جابر.

وفقد جابر يافوز حياته أثناء نقله إلى المشفى الحكومي في جاناقلة. فيما ذكرت المعلومات أن الجندرمة اعتدوا بالضرب والتعذيب على أفراد الأسرة، وبدلاً من نقلهم إلى المشفى تم نقلهم إلى مخفر الشرطة.

وقررت الشرطة توقيف أبناء جابر، عمر جابر ويوجل جابر 24 ساعة، فيما يتم أخذ إفادة بناته ووالدته.

محامية الأسرة زيلان لوند أوغلو، أشارت إلى أن الوضع حرج، وقالت: "أطلق الجندرمة النار على أفراد الأسرة بشكل متكرر، استهدفوا رب الأسرة، وتعرض أفرادها للتعذيب على يد الجندرمة".

كما تواصلت المحامية زيلان لوند أوغلو مع فرع جمعية حقوق الإنسان في جاناقلة.

(ر)