فقدان ناشطة لحياتها والسلطات الإيرانية تتستر على سبب الوفاة

أعلنت جمعية حقوق الإنسان الكردستانية عن فقدان شابة لحياتها تحمل هوية "مهسا زرين تشنغ"، ودفنت في مقبرة "بشهت رضا" في مدينة إيلام في روجهلات كردستان (شرق كردستان).

وكان من المفترض أن تذهب الناشطة المدنية والرياضية مهسا زرين تشنغ إلى الجبال المحيطة بمدينة طهران مع مجموعة من المتسلقين، لكنها اختفت في اليوم المحدد قبل انضمامها إلى المجموعة.

كما قامت قوات الأمن الإيرانية في نفس وقت اختفائها بتفتيش منزلها وصادرت جميع متعلقاتها الشخصية، حسب ما نقلت وكالة أنباء المرأة (NUJINHA).

وأفادت الوكالة بأنه وبعد العثور على جثتها تم تهديد عائلتها من قبل قوات الأمن الإيرانية، بعدم تحديد السبب الدقيق لوفاة ابنتهم، وأقيمت مراسم الجنازة في ظل ظروف أمنية مشددة في مقبرة بهشت رضا في مدينة إيلام.

ووفقاً للتقارير فإن عائلة مهسا زرين تشنغ تعرضت للتهديد بعدم تحديد سبب الوفاة، حتى في إشعار الوفاة فقد تحدد سبب الوفاة بأنها سقطت من ارتفاع عالٍ أثناء تسلقها الجبال.

تجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن الإيرانية سبق أن اعتقلت الناشطة المدنية والرياضة مهسا زرين تشنغ، بسبب مشاركتها في انتفاضة "Jin, Jiyan, Azadî".

(د ع)