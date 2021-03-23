فقدان مواطنة حياتها متأثرة بجراحها نتيجة القصف التركي على عين عيسى

وفقدت المواطنة زهرة صالح السمعو (٢٥عامًا) حياتها، متأثرةً بجراحها جراء قصف الاحتلال التركي ومرتزقته لقريتها مساء يوم الجمعة الماضي.

هذا وتسبّب القصف التركي الذي طال قرية الحدريات باستشهاد الطفل محمود الخليل (١٣عامًا)، وجرح كلّ من (نجيب إبراهيم حميدي، وعزيزة جخيدم، وإيمان السمعو، وزهرة السمعو التي فقدت حياتها اليوم متأثرةً بجراحها).

يأتي هذا بعد أن صعّد الاحتلال التركي من قصفه على ناحية عين عيسى والقرى المحيطة بها منذ الـ 17 من الشهر الجاري تزامنًا مع تنفيذ المرتزقة عمليات تسلل إلى قريتي صيدا ومعلك شمال وغرب مركز الناحية.

لكن قوات سوريا الديمقراطية أفشلت محاولات التسلل، وسط صمت "الضامن" الروسي أمام الخروقات التركية المتواصلة منذ أشهر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى إبرامه في مدينة سوتشي الروسية عام 2019.

(ج)

ANHA