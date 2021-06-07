فقدان مواطن لحياته جراء التعذيب في سجن المرتزقة بعفرين المحتلة

تعرض محمد حسين مستو من أهالي قرية بعيه التابعة لناحية شيراوا في عفرين، للخطف من قبل مرتزقة ما يسمى "فيلق الشام" واقتيد إلى سجن قرية أيسكا في شيراوا، لكن أفرج عنه عقب 10 أيام من السجن، وذلك بعدما دفعت عائلته ألف دولار و٥ تنكات زيت الزيتون.

وعاود المرتزقة خطفه في الـ ١٥ نيسان/ أبريل الماضي، وذلك عندما كان متجهًا للعمل في أرضه الزراعية بقريته، إذ اختفى بشكل مفاجئ وقتها، وعُرِف فيما بعد أنه مختطف لدى المرتزقة.

وتعرض مستو للتعذيب الشديد والضرب المبرح على مدار 3 أيام متواصلة، في سجن قرية أيسكا، نُقل على إثره إلى مشفى في مدينة عفرين، إلا أنه فقد حياته في الـ 4 من حزيران/ يونيو الجاري، فيما لم تستطع عائلته الحصول على جثمانه إلا عقب دفع مليون ليرة سورية للمرتزقة.

(س ر)