فقدان مدنيين اثنين لحياتهما وأكثر من 20 إصابة نتيجة تفجير قنبلة بالحسكة

وبحسب مراسلنا، فإن عنصرًا من ما يسمون بـ " الدفاع الوطني" المحسوب على قوات حكومة دمشق، ألقى قنبلة يدوية على دورية تابعة لقوات الحكومة إثر توتر بينهما، وذلك في سوق مدينة الحسكة.

المراسل أشار إلى أن التفجير أسفر عن فقدان مدنيين اثنين لحياتهما، أحدهما طفل والآخر رجل في الـ 39 من عمره يدعى عمر حسين المحمد.

إضافة إلى إصابة أكثر من 20 آخرين، نُقل بعضهم إلى مشفى الحكمة وآخرين إلى مشفى اللؤلؤة.

مراسلنا استطاع الحصول على أسماء 17 مصابًا، ممن نقلوا إلى مشفى الحكمة وهم " سناء محمود الصحن، مرتضى علي زمزم، صافي محمد الأطرش، ياسر إسماعيل الحمد، دهام عفين، موسى محمد عاكوب، عبد القهار حنتوش، صالح خلف الساير، محمود طلال الصالح، محمد صالح الساير، عزالدين مصطفى، مريم إبراهيم، أماني محمد حيدر، علي عيدو خليف، أحمد عيدو وأمينة السالم".

فيما ذكر مراسلنا أن سوق مدينة الحسكة يشهد توترًا أمنيًّا بين قوات حكومة دمشق ومجموعات الدفاع الوطني المحسوبة عليهم، وسط إغلاق المحال التجارية.

(هـ ن)

ANHA