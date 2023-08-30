فقدان أربعة لحياتهم و48 مفقود بعد أمطار غزيرة في الصين

قضى أربعة أشخاص وفُقد عشرات آخرون في أمطار غزيرة انهالت على جنوب غرب الصين الأسبوع الماضي، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية.

وقالت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية العامة إن العواصف تسببت بفيضانات كبيرة غمرت مصنعاً للفولاذ يعمل فيه أكثر من 200 شخص، مشيرة إلى أن حصيلة الذين فقدوا حياتهم حتى الآن بلغت 4 أشخاص فيما لا يزال 48 آخرون في عداد المفقودين.

في 21 آب، تساقطت أمطار غزيرة على منطقة جينياغ الجبلية في إقليم سيشوان إلا أنه لم تكن قد صدرت أي حصيلة حتى الآن.

وعرفت الصين أحوالاً جوية قصوى في الأشهر الأخيرة، يفيد خبراء أنها ستصبح أكثر تواتراً بسبب التغيّر المناخي.

ويذكر أنه في تموز، قضى ما لا يقل عن 78 شخصاً في عاصفة هوجاء وفيضانات واسعة سجلت في شمال الصين مع مرور الإعصار دوكسوري.

(م ش)