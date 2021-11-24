فقدان الاتصال مع اثنين من مراسلي وكالة روج نيوز أثناء تغطيتهما  للمظاهرات في السليمانية

وقالت الوكالة : "مراسلانا برهم لطيف وبروا أسعد، اللذان كانا يغطيان الاحتجاجات في مدينة السليمانية، مفقودان منذ ساعات المساء ولم يتم الحصول حتى الآن على أي معلومات عنهما".

وأضافت: "وبحسب العديد من الشهود، تم اعتقالهما من قبل قوات أمنية، لكن لم يتم التأكيد بعد أي جهة مسؤولة عن اعتقال مراسلينا".

وأردفت الوكالة: "فيما قامت القوات الأمنية أمس بمصادرة كاميرا بروا أسعد وهويتها الصحفية أمام مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية، وفي وقت لاحق، وبمساعدة فرع نقابة الصحفيين في السليمانية، تمت استعادة الكاميرا، ولكن لم يتم استلام معداتها الأخرى بعد".

المصدر: روج نيوز