فقدان الاتصال بقارب يحمل مهاجرين سوريين قرب السواحل الجزائرية

أفاد مركز توثيق الانتهاكات في شمال وشرق سوريا أنه "تم فقدان الاتصال بقارب صيد يحمل 16 مهاجراً سورياً، انطلق من سواحل مدينة وهران الجزائرية في البحر المتوسط، حسب ما ذكره أقارب المهاجرين، وسط تضاؤل الأمل بالعثور عليهم أحياء".

وحسب المركز، فإن القارب انطلق يوم الأربعاء الماضي 26 نيسان 2023 من سواحل مدينة وهران الجزائرية باتجاه الشواطئ الإسبانية، وقال أقاربهم إنّهم فقدوا الاتصال بأبنائهم.

وذكر المركز أن أغلب الأشخاص الموجودين على متن القارب ينحدرون من مقاطعة كوباني.

وفي 3 تشرين الأول العام الماضي، غرق قارب يحمل مهاجرين قبالة السواحل الجزائرية بالقرب من مدينة وهران، أسفر عن غرق 18 شخصاً كانوا على متنه، أغلبهم سوريون، من بينهم 9 مواطنين من مقاطعة كوباني.

(ز س/د)

ANHA