فقدان عضوة في HDP جراء هجوم مسلح استهدف مبنى الحزب في أزمير

وأفاد حزب الشعوب الديمقراطي HDP في بيان كتابي أن شخصًا مسلحًا أطلق النار باتجاه مبنى الحزب في مدينة أزمير التركية، ما أسفر عن فقدان إحدى عضوات الحزب وتدعى دنيز بويراز لحياتها.

وجاء في بيان أصدره الحزب بهذا الصدد: "منذ أشهر يتم استهداف حزبنا من قبل الحزب الحاكم ووزارة الداخلية، حيث يتم تنظيم بعض الأهالي وإرسالهم إلى مقرات الحزب بهدف الاستفزاز، وفي النتيجة تعرض مبنى حزبنا في أزمير في تمام الساعة الـ 10.30 من صباح اليوم لهجوم مسلح".

وذكر الحزب في بيانه أن مسلحًا يبلغ من العمر حوالي (40 عامًا) أطلق النار باتجاه مبنى الحزب أثناء وجود عضوة الحزب دنيز بويراز داخل المبنى.

وبحسب البيان، فإن إطلاق النار استمر فترة طويلة دون أن تتدخل أية جهة، ما أسفر عن فقدان عضوة الحزب دنيز بويراز لحياتها.

واتهم حزب الشعوب الديمقراطي السلطات التركية ووزارة الداخلية بشكل خاص بالمسؤولية عن الهجوم، وقال إن الهدف هو ترهيب الشعب.