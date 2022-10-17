فقدان 8 معتقلين في سجن افين لحياتهم

يوم السبت الماضي، أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الافتراضي، دخاناً يتصاعد من سجن آفين في العاصمة الإيرانية طهران والذي يحتجز فيه سجناء سياسيون، فيما سمع دوي إطلاق نار وصافرات إنذار.

وقال نشطاء إيرانيون: “هناك حريق ينتشر في سجن آفـين، حطم السجناء الأبواب للخروج من عنابرهم المليئة بالدخان، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، وتجمعت عائلات السجناء خارج سجن آفـين وسُمع صوت “الموت للديكتاتور”

وبحسب بيان المحكمة العليا في طهران، أن عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم يوم السبت في "الإبادة الجماعية في سجن آفين ارتفع إلى 8 أشخاص.

ووفق المعلومات التي تداولتها وسائل إعلامية فإن السلطات الإيرانية نقلت العديد من المعتقلين السياسيين إلى سجون أخرى وسط عدم توفر معلومات أكثر حول أوضاعهم.

(سـ)