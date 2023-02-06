فقدان 6 أشخاص لحياتهم وإصابة 20 أخرين بشمال وشرق سوريا والشيخ مقصود جراء الزلزال- تم التحديث

وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 على مقياس ريختر، وضرب فجر اليوم الإثنين، باكور (شمال كردستان) وتركيا وشمال ووسط سوريا وطال مناطق شمال وشرق لبنان وعمت ارتداداته منطقة شرق المتوسط، عن:

فقدان 6 أشخاص لحياتهم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، عرف منهم حتى لحظة إعداد الخبر ساندرا إيبو (11 عاماً)، روان إبراهيم (16 عاماً) وخالد حمو (28 عاماً)، كما أصيب 11 شخصاً آخرين بينهم طفل.

وفي مدينة كوباني وردت 3 إصابات إلى مشافي المدينة، وهي لشابين اثنين وامرأة، وهم: سلطان عبدالله جلعو (23 عاماً)، أمينة حج مسلم (52 عاماً)، فرهاد محمود مصطفى (25 عاماً).

أما في منبج وردت 3 إصابات إلى المشافي، وهي للطفلين: الين فرزات (8 أعوام)، أنس خليل عمر (13 عاماً)، والمواطن جمعة فواد الصالح (28 عاماً) وحالته غير مستقرة.

كما أصيب 3 أشخاص في مقاطعة الشهباء، هم زهر الدين جابر (60 عاماً)، دلشان حمليكو (36 عاماً)، عبدو حبيب علو (4 أعوام) بجروح متفاوتة، نتيجة انهيار أجزاء من منازلهم عليهم، في ناحية تل رفعت وقريتي بابنس وتل قراح.

وأسفر الزلزال أيضاً عن أضرار مادية لحقت بالعشرات من المنازل والمباني للأهالي في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، وكانت مقاطعة الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية أكثر المناطق تضرراً، نظراً لانتشار المنازل والمباني المهددة بالانهيار فيها.

وفي خطوة احترازية لحماية الأهالي المهددة منازلهم بالانهيار في الحيين، خصص المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية مراكز إيواء للأهالي إلى حين تأمين منازلهم.

(س أ/ س ر)

ANHA