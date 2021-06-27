فقدان 3 أطفال لحياتهم وإصابة آخرين نتيجة انفجار قذيفة من مخلفات الحرب

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالتنا فإن الأطفال فقدوا حياتهم بعدما انفجرت بهم قذيفة من مخلفات الحرب إثر تعثرهم بها.

وبنتيجة الحادثة التي وقعت ظهر يوم أمس فقد 3 أطفال حياتهم وأصيب 2 آخرون, فيما نقل الأطفال المصابين إلى مشفى دار الشفاء في منبج لتلقي العلاج.

والأطفال الذين فقدوا حياتهم هم كل من الشقيقين "محمد ثابت صالح يبلغ من العمر 9 سنوات، مهند ثابت صالح يبلغ من العمر 8 سنوات", وطفل من عائلة أخرى كان معهم وهو "ابراهيم حسام عيسى ويبلغ من العمر 10 سنوات".

وحصلت وكالتنا على أسماء الأطفال الذين تم نقلهم إلى المشفى و هم كل من "علي ثابت صالح يبلغ من العمر 6 سنوات حالته مستقرة ويخضع للعلاج، أما الطفلة أمل ثابت صالح البالغة من العمر 5 سنوات فحالتها حرجة لوجود شظية في منطقة الرأس وبالتحديد في المخ حسب ما صرح به الطبيب المشرف على علاجهم".

(س ع/ج)

ANHA