فقدان 3 أشخاص لحياتهم بينهم طفل وإصابة 14 أخرين بجروح في انفجار البصيرة

وقالت مراسلتنا نقلًا عن مصادر مطلعة في البلدة، أن الطفل "محمد الفارس" قضى في الانفجار الذي وقع أمس في بلدة البصيرة، بالإضافة إلى إصابة 14 مدنيًّا، بينهم طفل ووالداته و4 آخرون إصاباتهم حرجة.

وكانت دراجة نارية مفخخة، قد انفجرت، صباح يوم أمس السبت، وسط السوق الشعبي في البلدة، ما أسفر عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها مراسلتنا، فإن "الطفل ووالدته من بلدة الصور في ريف دير الزور، وتم نقلهما إلى مشفى الشحيل العام، فيما نُقل الأربعة الآخرون إلى مشفى مدينة الحسكة لجروحهم الحرجة، ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن منهم مَن بُترت ساقه أويده، فيما عولج المدنيون الـ 8 المصابون بجروح خفيفة، في مشفى الفيحاء بالبلدة".

وكانت مراسلتنا قد وثّقت، يوم أمس، أسماء عدد من الضحايا وهم كل من: "الشاب فدعوس سالم الجميل، والشاب علي الجميل".

فيما لم يعرف المسؤول عن الانفجار حتى الآن.

(ف ع/س ر)

ANHA