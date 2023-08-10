فقد مواطن حياته في القصف التركي على السليمانية

أفادت وكالة روج نيوز: "فقد المواطن نجوان عبد الله حياته، في ساعات متأخرة من ليلة أمس، بعد أن أصيب بجروح بليغة جراء استهداف طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي سيارة مدنية على طريق دوكان – خلكان".

واستهدفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي بعد ظهر أمس الأربعاء، سيارة على طريق دوكان- خلكان في محافظة السليمانية.

وأكدت المعلومات أن السيارة التي تعرضت للاستهداف كانت من نوع (جيب لاريدو)، حيث أدى القصف إلى إصابة ثلاثة أشخاص وتم نقلهم إلى المشفى.

وبعد محاولات الأطباء في المشفى، فقد المواطن نجوان عبد الله حياته نتيجة إصابته البليغة.

والمواطن نجوان عبد الله من أهالي قضاء شارزور التابعة لمدينة السليمانية.

(أ ب)