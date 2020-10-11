فنانون: يجب الوقوف معًا ضد تركيا التي تستهدف الفن والثقافة الكردية

بدأت تركيا بحملة إبادة سياسية بحق السياسيين في باكور كردستان وتركيا تحت اسم حملة "كوباني" وشملت الحملة اعتقال أكثر من 90 نائبًا وبرلمانيًّا ورؤساء البلديات المشتركة والفنانين والصحفيين، وأمهات السلام، لدعمهم مقاومة كوباني في وجه مرتزقة داعش عام 2014، وتنظيم فعاليات ونشاطات على الحدود الفاصلة بين باكور وروج آفا في منطقة كوباني.

ويوضح فنانو إقليم الجزيرة أن الهدف من الإبادة السياسية بحق سياسيي ومثقفي وفناني وصحفيي باكور كردستان هو محو ثقافة وفن الكرد.

عضو حركة الثقافة والفن الديمقراطي والملحن طارق ميرزا أشار إلى أن الشعوب تُعرف بثقافتها وفنها، لذلك تستهدف الدولة التركية الثقافة والفن الكردي وتحاول إبادة الكرد عن طريق ثقافتهم وفنهم والسيطرة على تراثهم وفلكلورهم، وحملة اعتقال الفنانين والصحافيين والسياسيين الكرد في باكور كردستان وتركيا دليل على ذلك.

وندد طارق ميزرا بالانتهاكات والممارسات التركية بحق الفنانين والسياسيين والصحفيين الكرد في باكور كردستان وتركيا، وقال: "نحن الفنانون كردًا وعربًا وسريانًا، سنقف ضد هذه الانتهاكات بألحاننا وأغانينا الثقافية والفلكلورية إلى أن تتوقف تركيا عن هذه الخطوات اللاأخلاقية واللاإنسانية".

وطالب ميرزا جميع الفنانين في أجزاء كردستان الأربعة بعدم الاستسلام لانتهاكات الاحتلال التركي، ونشر ثقافة وفلكلور ومقاومة الكرد في أصقاع الأرض.

'اعتقال الفنانين في باكور يهدف إلى إبعاد الكرد عن ثقافتهم'

وبدورها أشارت الإدارية في حركة الثقافة والفن الديمقراطي كلستان إبراهيم إلى أن تركيا تهدف عن طريق عمليات الاغتيالات والانتهاكات بحق الفنانين الكرد إلى إبادة الشعب الكردي، والصحفيين لعدم فضح تلك الانتهاكات والممارسات للرأي العام.

وأوضحت كلستان إبراهيم أن تركيا تهدف إلى إبعاد الشعب الكردي عن ثقافته وفنه، وشددت على ضرورة تمسك جميع الفنانين بثقافتهم، وقالت: "واجب على جميع الفنانين في كردستان نشر ثقافتهم وفنهم وحمايته من الخطر المحدق به".

الرئيس المشترك لحركة الثقافة والفن الديمقراطي أحمد جتلي أوضح: "عندما نعود إلى التاريخ نرى أن الدول الرأسمالية والطبقية كانت تستهدف الفنانين والمثقفين، لإبعادهم عن الشعب، لأن الفنانين هم من يحمون تاريخ وثقافة الشعوب من الصهر، وتركيا الآن تتبع الأسلوب نفسه، لأنها تعلم جيدًا بأن المجتمع الأكثر تحضرًا هو الذي لا ينسى ثقافته وفنه ويظل متمسكًا به".

ولفت عضو حركة الثقافة والفن ياسين حسين الانتباه إلى أن تركيا تشن حربًا شاملة على الشعب الكردي من جميع النواحي، العسكرية، والثقافية والسياسية، وقال: "عندما تريد إبادة شعب من الشعوب فستبدأ من ثقافته وفنه، وتركيا تفعل ذلك الآن".

وناشد ياسين الشعب الكردي بالوقوف معًا ضد انتهاكات الاحتلال التركي، وقال: "تركيا باعتقال الفنانين، والمثقفين، والصحفيين والسياسيين في باكور تستهدف الكرد بجميع فئاتهم وشرائحهم".

(أ ب)

ANHA