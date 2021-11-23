فنانون: تدمير مجسم دوار نوروز يدل على ذهنية الدولة التركية المعادية لشعوب المنطقة

أقدم الاحتلال التركي في الأيام القليلة الماضية على تدمير وإزالة مجسم دوار نوروز، الواقع على طريق راجو، وسط مركز مدينة عفرين المحتلة، بعد تغيير اسمه إلى دوار "صلاح الدين".

وكان الاحتلال التركي ومرتزقته قد دمروا أثناء احتلال عفرين، تمثال كاوا الحداد الواقع على طريق حلب عفرين في مركز المدينة، وغيّروا اسمه إلى دوار "غصن الزيتون".

وأثار تدمير وإزالة دوار نوروز سخط مهجري عفرين، لا سيما الفنانين، واعتبروا تدمير دورا نوروز اعتداء على ثقافة شعوب المنطقة.

وفي هذا السياق، قال الفنان نيازي سيدو لوكالتنا: "إن دوار نوروز يدل على يوم الأخوة والسلام لشعوب المنطقة ونهوض الشعوب أمام الإمبراطور الآشوري(نوروز) بقيادة كاوا الحداد".

وأوضح سيدو "أن يوم نوروز مقدس ومهم لجميع الشعوب المتعايشة في المنطقة وليس للكرد فقط، وتدمير وإزالة مجسم نوروز يدل على ذهنية الدولة التركية المعادية لشعوب المنطقة".

واستنكر سيدو ممارسات ما يسمى المجلس الوطني الكردي ENKS وشراكته مع الاحتلال التركي في محو وطمس هوية مقاطعة عفرين المحتلة، مؤكداً أن المجلس الوطني لا يستطيع لحظة واحدة المحافظة على مكتسبات شعوب المنطقة.

من جانبها، استنكرت الفنانة، كوناه مصطفى، المجلس الوطني الكردي الذي يدّعي الحفاظ على مكتسبات الشعب الكردي وشعوب المنطقة، حيال صمته عن ممارسات الاحتلال التركي بحق ثقافة وهوية مقاطعة عفرين.

وأكدت كوناه أن المجلس الوطني الكردي أصبح الناطق الرسمي باسم الاحتلال التركي ويدافع عنه في جميع المناسبات، محملة إياه مسؤولية ما يجري في عفرين المحتلة.

وأضافت كوناه "إن المواقع الأثرية والرموز المقدسة في مقاطعة عفرين تدل على الحضارات المتعايشة في المنطقة، ويحاول الاحتلال التركي من خلال تدميرها وسرقتها، محو تاريخ تلك الحضارات الممتدة منذ آلاف السنين"، داعيةً "الأحزاب الكردية والعالم أجمع إلى التدخل الفوري لإيقاف انتهاكات الاحتلال التركي ومرتزقته بحق ثقافة شعوب المنطقة".

بدوره، قال الفنان، ريزان بكر: "إن الاحتلال التركي منذ احتلاله مقاطعة عفرين يعمد إلى تدمير المعالم الأثرية التي تتميز بها المنطقة، مثل قلعة النبي هوري وموقع عين دارة الأثرية، بالإضافة إلى جبل حجر الأصم (كفري كار) بهدف تغيير ديمغرافيتها".

وشدد بكر "لن يستطيع الاحتلال التركي النيل من إرادتنا وعزيمتنا وإبعادنا عن مدينتنا، وعفرين باقية في قلوب جميع مهجّري عفرين ولن نستطيع التخلي عنها مهما فعل الاحتلال التركي، وأن إصرار ومقاومة مهجّري عفرين في الشهباء خير دليل على ذلك.

واختتم الفنان ريزان بكر حديثه بأنهم مستعدون لتقديم أغلى ما يملكون لتحرير عفرين والحفاظ على الثقافة والهوية العفرينية.

(ف)

ANHA