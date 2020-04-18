حول التصعيد في منطقة زينه ورتي التابعة لمنطقة رواندوز في محافظة هولير بإقليم باشور "جنوب كردستان"، أصدر 112 فناناً في إقليم باشور كردستان بياناً مشتركاً حول هذا التصعيد.

بيان الفنانين أوضح أن محتلي كردستان هم وراء التوترات الأخيرة التي تحدث في منطقة ورتي، وحذروا من الانجرار وراء مخططات الاحتلال وسياساته التي تهدف إلى "قتل الكرد بيد الكرد".

وأعرب البيان عن استياء كبير من السماح للاحتلالين التركي والإيراني بتنفيذ مخططاتهما للهيمنة على كردستان، وإبادة الشعب الكردي.

ꞌالوحدة الوطنية الكردستانية قادرة على الوقوف في وجه مخططات الاحتلال والاعداءꞌ

ودعا البيان إلى ضرورة أن "تقتنع الأطراف الكردية بحقيقة وقدرة الوحدة الوطنية الكردستانية على الوقوف في وجه أية مخططات للاحتلال والأعداء"، واصفاً أن "الأطراف التي تخسر هي التي تشارك في الحرب الأهلية، ومن يذهب ضحية هذه الحرب هو الشعب".

ꞌمصلحة الشعب الكردي فوق كل اعتبارꞌ

وكرر بيان الفنانين تحذيره للأطراف السياسية من الوقوع في أي نزاع أهلي، ودعا إلى إنهاء جميع أشكال التوترات عبر الحوار والتفاهم والتحرك وفق الروح الوطنية، واحترام دماء مئات الآلاف من شهداء كردستان، ووضع مصلحة الشعب الكردي فوق كل الاعتبارات.

وشدد البيان على أنه على أبناء الشعب الكردي التقرب بشكل حساس من الأوضاع الأخيرة، ولعب دورهم في كسر مخططات الأعداء الهادفة إلى ضرب الكرد بالكرد.

(د ج)