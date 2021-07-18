فنانون: الهجمات على جبال كردستان هي جزء من العزلة المفروضة على القائد أوجلان

لا تزال دولة الاحتلال التركية مستمرة في فرض العزلة على القائد عبدالله أوجلان في جزيرة إمرالي المعزولة وسط بحر مرمرة في تركيا، ولا تزال شعوب المنطقة تعبّر عن رفضها لهذه العزلة ويرفع صوتها لكسرها.

'بالإدانة وحدها لن تكسر العزلة بل بوحدة الشعب الكردي'

ومن فئات الشعب التي تنادي بكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان فنانو مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني الذين عبّروا عن رفضهم لهذه العزلة.

الفنان عثمان بكي قال "يقع على عاتق الفنانين في مركز باقي خدو للثقافة والفن في مدينة كوباني رفع الصوت عالياً لكسر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، لأن هدف الدولة التركية من فرض العزلة على القائد أوجلان هو إبعادنا عن ثقافتنا وكل شيء متعلق بتاريخنا ككرد، لذا علينا الحذر من مكر دولة الاحتلال".

وأضاف بكي "ندين العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، ولكن بالإدانة وحدها لن تكسر العزلة؛ بل بوحدة الشعب الكردي".

وأشار بكي إلى أن "الهجمات التي تشن حالياً على جبال كردستان هي جزء من العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، وهدفها هو قطع الصلة بين القائد والشعب، وكذلك قطع الطريق أمام الرسائل التي كان يوصلها القائد عبر المرافعات لشعب المنطقة من خلال محاميه وعائلته".

وتابع "وتسعى دولة الاحتلال التركية أيضاً إلى خلق فتنة بين الكريلا والبيشمركة في جبال كردستان في هجماتها الحالية على تلك المنطقة، ولكن كلنا ثقة بالكريلا والبيشمركة، ونقول لهم حان الوقت لإفشال المخططات التركية في المنطقة، حان وقت حرية الشعب الكردي".

وطالب عثمان بكي في ختام حديثه "بعض الجهات الإعلامية وبعض الشخصيات التي تدّعي أنها كردية ولكنها في الحقيقة تخوض حرباً خاصة ضد الشعب الكردي وتحقق أهدف الدولة التركية، بخدمة القضية الكردية للمساهمة في إنجاح فكر الأمة الديمقراطية المتمثلة بفلسفة القائد أوجلان".

'حان الوقت ليقول الشعب كلمته في كسر العزلة على القائد عبر النزول للساحات'

العضو في فرقة بوطان الغنائية التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن حنيفي عثمان قال إن "دولة الاحتلال التركية تمشي على خطا أجدادها الذين كانوا يحاربون الكرد، وفرض العزلة على القائد ليس أمراً مستغرباً لأنها ترى في أفكار القائد خطراً على وجودها، لذا تسعى للقضاء على هذا الفكر".

وأضاف عثمان "تسعى دولة الاحتلال بشتى الطرق إلى إبعاد الكرد عن بعضهم البعض من خلال عملائها، وعلى الكرد أن يكونوا حريصين، ومن يريد أن يقف في وجه هذا المخطط التركي عليه أن يتبع فكر القائد، ويساهم بهذا الفكر في كسر العزلة على القائد".

وأشار عثمان "كانت الرسائل التي تصلنا عبر المرافعات ذات فائدة كبيرة على المنطقة، إذ كانت توجه الشعب نحو بر الأمان، وبعدما أدركت دولة الاحتلال مدى خطورة هذه المرافعات، قامت بفرض العزلة عليه لقطع أي طريق أمام القائد في توجيه الشعب، وحان الوقت ليقول الشعب كلمته في كسر العزلة على القائد عبر النزول إلى الساحات".

(ن ك/ج)

ANHA