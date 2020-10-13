فنانون: العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان هدفها القضاء على إرادة الشعوب

ما يزال الشارع الكردستاني صاخبًا بردود الفعل المنددة والمستنكرة للعزلة التي تفرضها السلطات التركية على القائد عبد الله أوجلان منذ العام 2015، إذ ترفض السلطات منح الإذن لمحامي أوجلان وأسرته لعقد لقاءات معه.

حول هذا الأمر، التقت وكالة أنباء هاوار ببعض الفنانين في مركز الشهيد خابور للثقافة والفن في ناحية صرين الذين عبّروا عن رأيهم حيال ما تفرضه دولة الاحتلال التركي من عزلة على القائد عبد الله أوجلان ومنع موكليه وأسرته من زيارته

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الفنان شيخ نبي حسن قال إن "أهداف دولة الاحتلال التركي واضحة من خلال فرضها العزلة على القائد عبد الله أوجلان وهو القضاء على إرادة الشعوب الساعية إلى الحرية والتحرر من الاستبداد".

وأضاف شيخ نبي أن "دولة الاحتلال التركي لا تستهدف جزءًا محددًا من كردستان بل تهاجم الأجزاء كافة عندما تدرك بأنها تقترب من التحرر، وما حصل في باشور (جنوب) كردستان أثناء سعيها إلى الاستقلال عبر الاستفتاء، وقيام دولة الاحتلال بفرض الحصار عليها توضح لنا أهداف تركيا".

وتساءل شيخ نبي حسن "لما كل هذا الصمت من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية حيال ما يجري بحق القائد عبد الله أوجلان من عزلة منذ أعوام؟، وهل هذا يعني بأن المجتمع الدولي فقد دوره وبات مجردًا من الإنسانية؟".

أما الفنان مصطفى علي قال: "الجميع بات يدرك بأن فلسفة القائد وأفكاره أصبحت تشكل خطرًا على دولة الاحتلال التركي الساعية إلى طمس هوية الشعوب، وفكر القائد يهدف إلى تحرر الشعوب من الظلام، لذا فإن فلسفته تتناقض مع أهداف دولة الاحتلال التركي، وهذا ما دفعها الى فرض العزلة عليه منذ أعوام وإلى الآن".

وأشار مصطفى إلى أن "صمت أغلب الدول حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان يثبت لنا تعاونها معها في هذه العزلة، وليس من مصلحة أي دولة انتشار فلسفة كفلسفة القائد في المنطقة، وهذا ما يدفعها إلى التعاون مع الدولة التركية".

وناشد مصطفى المجتمع الدولي بالخروج من دور المتفرج، والتحرك بشكل جدي للضغط على دولة الاحتلال التركي للسماح لموكلي وأسرة القائد عبد الله أوجلان بزيارته للاطمئنان على وضعه الصحي.

(ج)

ANHA