فنانون: على المنظمات الدولية الضغط على تركيا لمعرفة الوضع الصحي للقائد أوجلان

منذ بداية العام الجاري ينتشر فيروس كورونا بسرعة كبيرة في كافة دول العالم، ومؤخراً ازداد معدل حالات الإصابة في تركيا، وأطلقت الأمم المتحدة عدّة نداءات لكافة الدول العالمية بضرورة الإفراج عن المعتقلين بشكلٍ عاجل، إلا أن السلطات التركية لم تبدِ موقفاً جاداً في هذا الصدد بل على العكس أطلقت سراح رؤساء المافيات ومرتكبي الجرائم.

ومع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد في الكثير من دول العالم عامةً، وانتشاره في السجون المكتظة بعشرات الآلاف من السجناء خاصةً، اتخذت عدة حكومات إجراءات عاجلة للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها الإفراج المبكر عن المعتقلين، إلا أن مشروع البرلمان التركي الذي أُقر في 7 أبريل لم يشمل الآلاف من معتقلي الرأي والصحفيين والسياسيين والمثقفين وعلى رأسهم القائد عبد الله أوجلان، فقط شمل المعتقلين المتهمين بتهم جنائية.

وبعد ظهور بعض الإصابات بفيروس كورونا في السجون التركية وزيادة معدل الإصابات في تركيا، يتخوف الشعب الكردستاني الآن على صحة القائد عبد الله أوجلان، نتيجة منع السلطات التركية محامي القائد أوجلان أو أسرته من التواصل معه سواء كان عبر الزيارات المباشرة أم عن طريق الهاتف، وترفض الإدلاء بأية معلومات عن الحالة الصحية والأمنية للقائد عبد الله أوجلان، على الرغم من أنه من حق كل عائلة أن تطلع على الحالة الصحية والأمنية لأفرادها المعتقلين.

الرئيس المشترك لحركة ميزبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا أحمد جتالى بيّن أن معظم الدول أطلقت سراح معتقليها، لدرء تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم، لأنه يشكل خطراً كبيراً على حياتهم، وأشار إلى أن تركيا أطلقت سراح رؤساء العصابات والمافيا واللصوص فقط، أما بالنسبة للسياسيين والمعارضين لحكومة أردوغان فأبقتهم في السجون، مما يشكل خطراً كبيراً على حياتهم.

وأوضح جتالى بأن معرفة الحالة الصحية لأي معتقل حق أساسي لكل أسرة، إلا أن تركيا لا تسمح لعائلة ومحامي القائد عبد الله أوجلان بالاطمئنان على صحته في ظل تفشي فيروس كورونا في السجون التركية.

وطالب جتالى المنظمات الدولية التي تدافع عن حقوق الإنسان بالضغط على تركيا لمعرفة وضع القائد عبد الله أوجلان، الذي يمثل إرادة الشعوب المضطهدة والمطالبة بالحرية، بالإضافة إلى الإفراج عن جميع السياسيين والمعارضين لحكومة حزب العدالة والتنمية.

واستنكرت الفنانة نسرين بوطان ممارسات السلطات التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، وقالت: "إنه قائد الإنسانية".

هذا ولم تتخذ السلطات التركية أية تدابير وقائية لمنع انتشار الفيروس في السجون والمعتقلات، فيما تُفيد المعلومات الواردة بارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في السجون التركية.

ANHA