فنانون يدعون نظرائهم لأداء دورهم في دعم مقاومة الكريلا بوجه دولة الاحتلال التركي

حديث الفنانين في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني جاء تعليقاً على قصف دولة الاحتلال التركي لمناطق الدفاع المشروع بالأسلحة الكيماوية، وسعيها بكافة السبل، إلى القضاء على إرادة الشعوب الحرة، وثقافتها وتغيير عاداتها وتقاليدها في تلك المنطقة وباقي المناطق التي تحيا فيه المكونات بأمن وأمان.

قال الفنان المسرحي، علي عيسى، لوكالتنا "الحرب التي تُمارس على الكرد في جبال كردستان حرب ثقافية بحتة، تخوضها دولة الاحتلال التركي ضد الكرد منذ مئات السنين، في سعي منها للقضاء على الجذور التاريخية للكرد عبر تدمير ثقافتهم، وإبعادهم عن عاداتهم وتقاليدهم".

وأوضح عيسى أنهم يركزون في أعمالهم المسرحية على جبال كردستان؛ للفت النظر إلى المقاومة البطولية التي يبديها أبناء الكرد هناك "الفضل يعود لهم في تحدثنا بلغتنا الأم اليوم، وإثبات وجودنا للعالم"، مؤكداً أن "مقاومة الكريلا في جبال كردستان ضمان لحرية الفنان".

وناشد عيسى كل الفنانين أداء دورهم للوقوف في وجه الحرب التي تُمارس على الكرد وباقي المكونات في المنطقة، وبالتحديد على جبال كردستان، حيث مقاتلو الكريلا يخوضون حرب البحث عن الوجود الكردي الذي تم نفيه منذ عصور، عبر المجازر الجماعية بحقهم.

الحرب الثقافية من أخطر الحروب

من جانبه، أكد الفنان وعضو فرقة بوطان للغناء، حنيفي عثمان، أن "الحرب الثقافية من أخطر الحروب التي تُمارس ضد الشعوب، وقال "عندما يحاول عدونا تدميرنا وكسر إرادتنا فإنه يبدأ من الجانب الثقافي، وما يحصل اليوم مع الكرد ومن مجازر بحقهم، لم يعد خافياً على أحد، فمخططات دولة الاحتلال التركي قذرة، ولهذا تقصف مقاتلي الكريلا بالسلاح الكيماوي في جبال كردستان التي باتت جداراً منيعاً أمامها من خلال المقاومة التي يبديها هؤلاء المقاتلين".

وتابع عثمان "هزائم دولة الاحتلال المتكررة في جبال كردستان قادتها إلى الجنون وأفقدتها السيطرة على نفسها، ودفعتها لقصف هذه الجبال بالسلاح الكيماوي، وكذلك استهداف المواطنين في شمال وشرق سوريا بالطيران المسيّر، وهذا إن دل على شيء فعلى انتصار الكرد".

وطالب حنيفي عثمان في ختام حديثه، الفنانين "برفع صوتهم في وجه المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وكل بقعة تحتلها؛ لأن للفنان دور ريادي في الثورات التي تخوضها الشعوب، وثورة الشعب الكردي ثورة مشروعة، والكرد أصحاب حقوق مسلوبة، ولهذا من واجبهم الوقوف مع الكريلا في حربهم ".

(ن ك/د)

ANHA