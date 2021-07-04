فنانون روج آفا: سنكون دروعاً في وجه الاحتلال ومحاولات افتعال اقتتال داخلي

وعبّر الفنانون عن دعمهم للحملة التي أطلقها نظرائهم في أوروبا وباشور لمجابهة مخططات الاحتلال والإبادة التي تقودها الدولة التركية ضد الكرد.

وجدد الفنانون رفضهم القاطع لأية محاولة لافتعال اقتتال داخلي بين القوى الكردية، وأكدوا أنهم ضد أي طرف يخدم مخططات الدولة التركية.

'إذا خسرنا أرضنا ومجتمعنا حينها سيكون فناؤنا أفضل من وجودنا'

وحيّت الفنانة نسرين بوتان "باسم كل فناني روج آفا ندعم الفنانين في أجزاء كردستان الأربعة وبالأخص الفنانون الذين قدموا من باكور وانضموا إلى الفنانين في باشور من أجل النداء الوطني ووحدة الكرد".

وأضافت نسرين " كان من المفترض أن يحضر الفنانون من أجزاء كردستان الأربعة . كنا نود الانضمام إلى حملتهم"، وتابعت " ولكن للأسف لم نتمكن بسبب العراقيل ولكننا لا نزال نحاول أن نجتمع مع الفنانين في أجزاء كردستان الأربعة وبإمكاننا أن نكون دروعاً للحيلولة دون حدوث اقتتال داخلي بين القوى الكردية لأنه لا يخدم الكرد والفنانون سيمنعون ذلك".

وعن دور الفنانين في توحيد الموقف الكردي، قالت نسرين " لأنهم ليسوا طرفاً سياسياً وكلمتهم مسموعة في المجتمع. يجب أن يكون موقفهم مختلفاً وأن يكونوا يقظين ويتوحدوا ضد الهجمات التي تشنها الدولة التركية. عدوة الكرد تركيا تزعم أنها تحارب حزب العمال الكردستاني ولكن تأكدوا أن زوال الحزب يعني زوال الكرد".

وانتقدت نسرين بشدة "فنانون يقولون نحن محايدون ومستقلون. ليس هناك فنان مستقل. في هذه المرحلة يجب أن نكون أصحاب موقف موحد لأننا إذا خسرنا أرضنا ومجتمعنا حينها سيكون فناؤنا أفضل من وجودنا لأن الموت بكرامة أفضل من حياة لا كرامة فيها".

لا مكان للحياد

بدوره، لفت الفنان دانيش بوتان إلى خطورة الهجمات التركية على كردستان "بلا شك نحن في وضع خطر. الهجمات على مناطق الدفاع المشروع وعلى الكريلا تؤلمنا".

وانتقد بوتان "قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني في افتعال اقتتال داخلي قرار معيب ومحط نقد .علينا أن نكون أصحاب موقف واضح ومبدأ لا يجب أن نخدم الأعداء ".

وأشار بوتان إلى أن زمن الحياد ولّى " قرارنا أن نكون درعاً لمنع هذا الاقتتال. الفنانون الذين يقولون أنهم محايدون يخطؤون".

وأعاد بوتان إلى الأذهان بعض ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني المعادية للكرد "في 2012 بدأ حزب الديمقراطي الكردستاني حفر خنادق العار وبعدها بأشهر أقامت تركيا جداراً على الحدود. مصيرنا مرتبط ببعضنا البعض، الفنان الذي لا يدافع عن ثقافته وعاداته وتقاليده ومن يضحون بأنفسهم هم ليسوا فنانين إنهم منافقون".

وأضاف الفنان "من حمى هولير وشنكال وكركوك ولا يزال هناك نساء مختطفات لدى داعش، إنهم وحدات حماية الشعب والكريلا، علينا أن نكون وجدانيين. حزب العمال الكردستاني هم أبناء هذا الوطن لماذا نطالبه بالخروج من جبال قنديل".

وكشف بوتان عن حملة فنية تتضمن "السينما والمسرح والغناء ستبدأ في الـ 5 من تموز الجاري لمواجهة مخططات الإبادة التي أطلقها نظام أردوغان والدولة الفاشية للقضاء على ثقافتنا".

وأوضح بوتان أن مهمة الفنانين الأساسية "هي الدفع باتجاه الوحدة الكردية. نحترم كل التنظيمات الكردية ،ولكن التنظيم الذي يفتعل الاقتتال الداخلي سننقده بشدة وسنضع حداً له لأن الوقت هو وقت الحرية".

وأكد أن الفنانين في روج آفا "نحن ضد هجمات الاحتلال والاقتتال الداخلي".

'يجب أن نثق بقدراتنا'

وفي ذات السياق، قال الفنان سيبان خلات "الكريلا تخوض حرباً من أجل الوجود على والفنانين والمثقفين الكرد في كردستان وخارجها والأحزاب أن يوجهوا أنظارهم إلى مقاومة الكريلا ضد الاحتلال ومخطط إبادة الكرد".

وأضاف خلات "على مدى قرن كامل من الزمن تلونت الأغاني الكردية بالحزن لأنها عكست الواقع الكردي المأساوي والمليء المجازر، ولكن بالمقابل غنى الفنانون الكرد الانتصارات الكردية. يجب أن تكون نتاجاتنا الفنية وأغانينا ونمطها وألحانها عن الوحدة والنصر.

وعن دور الفنانين، قال خلات "ربما يكون هناك أناس لا يعلمون القراءة ، ولكن من خلال الاستماع إلى أغنية يمكن أن يعلموا الحقيقة، وهنا يبرز دور الفنانين".

ودعا خلال الكرد إلى الثقة بقدراتهم في مجابهة العدو "العدو يحاول على الدوام أن يسلبنا آمالنا ويقنعنا أننا عاجزون عن الانتصار عليه، ولكن يجب أن نثق بقدراتنا".

وطالب الشعب الكردي " بجميع شرائحهم أن يحولوا كل زاوية إلى مكان للنقاش بخصوص الكرد ومستقبلهم وعدم الانجرار وراء الأمور التي تبعدنا عن أهدافنا الأساسية لأن العدو يريد إنهائنا".

(م)

ANHA