فنانون من روج آفا: الحزب الديمقراطي يساند الدولة التركية ويجب عليه العودة إلى رشده

تتصاعد هجمات الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال التركية بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني على جنوب كردستان، وكذلك هجمات الدولة التركية المحتلة ومرتزقتها على مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا.

وعبّر عدد من فناني روج آفا عن موقفهم من هذه الهجمات خلال تصريحات مقتضبة أدلوا بها لوكالتنا.

الفنان دانيش بوطان نوه إلى أن الدولة التركية المحتلة تريد تدمير الثقافة الكردية في جميع أجزاء كردستان من خلال الهجمات المشتركة على جنوب كردستان وقال في ذلك "بالطبع هذا ليس بالأمر الجديد الذي يمكن أن يثير الاستغراب لدى الشعب".

وصرح دانيش بوطان بأن القوى الدولية رأت نفسها في خطر عندما ظهرت أفكار القائد أوجلان وانتشرت، وتابع قائلاً: "إنهم لا يقبلون بفكرة الأمة الديمقراطية، لأنها لا تتماشى مع مصالحهم، وعليه فإن هذه القوى لا تقبل أن يحقق الشعب الكردي النصر".

وتعليقاً على مخاطر هجمات إبادة جديدة بمشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني، قال دانيش بوتان: "حالياً هناك هجوم شرس للغاية على ثقافتنا، يجب يحكّموا ضميرهم ويعودوا إلى رشدهم وأن يتوقفوا عن دعم الدولة التركية المحتلة. فالدولة التركية تحتل أراضينا، وأبرز مثال على ذلك احتلال مناطقنا في روج آفا مثل عفرين، وسري كانيه، وكري سبي. إنها تسعى بهذا الشكل إلى إحداث تغيير ديمغرافي في هذه المناطق".

وتابع دانيش بوطان حديثه: "يجب على الشعب الدفاع عن أرضهم ومجتمعهم وثقافتهم من الناحية الذهنية. الحزب الديمقراطي يشارك اليوم الدولة التركية في هجماتها على شنكال وعلى سائر مناطق كردستان، يجب عليهم أن يحكّموا ضميرهم بشأن هذه التبعية. أحياناً ترتكب الأحزاب والحركات أخطاء ضد مصالح شعوبها؛ ولكن ليس بهذه الطريقة التي يفعلها الحزب الديمقراطي الكردستاني".

وقال دانيش بوطان إذا كان الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر نفسه سلطة قيادية في أحد أجزاء كردستان، فيجب عليه الدفاع عن كرامة الشعب والمجتمع والطبيعة وأراضي كردستان. وتابع حديثه بالقول: "وليس أن تقف إلى جانب الدولة التركية وتحارب نفسك، لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه الطريقة يحارب نفسه". ووجه بوطان حديثه إلى المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقال: "إنك بقتالك ضد مقاتلي الكريلا المقدسين في الجبال الحرة إنما تعمل على القضاء على نفسك".

وذكر دانيش بوطان في ختام حديثه، أن الفنانين من روج آفا وشمال وشرق سوريا سوف يتصدون بكل إمكاناتهم لهجمات القوى المحتلة، وأضاف: "لقد قلنا سابقاً، إن الشخص الذي يعادي شعبه وطبيعة بلاده، ذلك الشعب الذي ناضل وقاوم لسنوات طويلة ضد الاحتلال، فإننا سوف نرد عليهم من خلال فننا".

قال الفنان بيكس داري أيضاً حول الموضوع، على الشعب في هذه المرحلة الحساسة أن يكون وفياً لدماء الشهداء، ووفياً لأفكار حركة حرية كردستان، وأضاف على حديثه: "الأحداث التي تحدث في جنوب كردستان اليوم تقوم على أساس مخطط كبير ينفذه أعداء كردستان والمتعاونين معهم".

وصرح بيكس داري أن الهجوم على جنوب كردستان لا يخدم قضية الشعب الكردي والإنسانية وقال: "العالم بات يعرف الآن أن حزب العمال الكردستاني يمثل القيمة الأخلاقية والإنسانية وحرية الشعوب. وأن خلاص البشرية يكمن في أفكار القائد أوجلان وفي نضال وقوة حزب العمال الكردستاني".

وصرح بيكس داري أنه في الفترة القادمة ستكون هناك إدانة قوية لممارسات الخيانة التي ارتكبت ضد الشعب الكردي، وقال: "لهذا السبب نحن الفنانين نطالب حركاتنا وأحزابنا وفنانينا وشعبنا في جنوب كردستان، باتخاذ موقف حازم ضد هذه الهجمات".

(ك)

ANHA