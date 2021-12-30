فنانون من الرقة: نحن والكرد جيران وأهل منذ القدم

تراهن الكثير من الأطراف على محاولة فك الترابط والتآخي بين مكونات شمال وشرق سوريا، خاصة العرب والكرد، لذلك تسعى جميع الأطراف من خلال أساليب الحرب الخاصة لفك ذلك الترابط بهدف تسهيل احتلال المنطقة والقضاء على مشروع الإدارة الذاتية والأمة الديمقراطية.

وخلال لقاء أجرته وكالتنا مع فنانين من مدينة الرقة بيّنو أهمية تكاتف المكونات في المنطقة وجذور هذا الترابط الأزلي.

الفنان الموسيقي، محمد نوح، قال: "إن وجودنا في الرقة أنا وعائلتي وأجدادي منذ القدم وليس سنين معدودة، ولنا علاقات متينة تربطنا مع العرب والمكونات الأخرى الموجودة".

وأضاف نوح "إننا منذ وجودنا على هذه الأرض لم نذكر ولو لمرة حدوث أي خلاف جوهري بين المكونات سواء أكانت مشاجرة أو غيرها من الحساسيات، فقد كنا نشاركهم الأفراح والأتراح وهم كذلك الأمر، ارتباطنا متين جداً ولن نستطيع التعبير عنه فوجودنا هو وجودهم والعكس بصحيح".

وقال نوح: "حتى على مستوى الفن والغناء يوجد شراكة في الغناء أو في الكثير من الثقافات التي امتزجت مع بعضها البعض الكردي يحمل ثقافة العربي، والعربي بالمثل".

وبدوره أوضح الفنان كمال الموسى أن "ترابط العرب والكرد له أساس قديم وله قصص كثيرة إلى يومنا هذا، فنحن والكرد جيران وأهل منذ القدم".

وقال الموسى "حتى في بدايات التحرير وقبل وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى الرقة كنا نقول لقد اقترب الكرد منا ليحررونا وكانت ثقتنا بهم كبيرة ومع دخولهم وجدنا أنهم ليس فقط كرد إنما هم كرد وعرب وسريان ومن جميع المكونات، فهذه وحدها تكفي لترابط مكونات المنطقة كون هذا الترابط تمكن من دحر أكبر تنظيم إرهابي عرفه التاريخ".

ولفت الموسى "أنه في الأيام الأخيرة قمنا مع مجموعة من الفنانين من كافة المكونات في المنطقة بإخراج أغنية أسميناها ألحان منسية، ضمت 6 لغات غناها جميع المشاركين؛ العربي غنى باللغة الكردية والكردي غنى باللغة العربية والسرياني غنى باللغة العربية وبالعكس" موضحاً أن هذه الأغنية التي تم عرضها منذ أيام قليلة عبّرت بشكل كبير عن تآخي جميع المكونات مع بعضها".

وفي ختام حديثهما أكد الفنانان على أنه "مهما فعل الغزاة والمحتلون من أجل تفكيك هذا الترابط فإنهم لن يستطيعوا، وسيخسرون الكثير في هذه الحرب التي فشلت في الماضي وستفشل اليوم أيضاً".

(مـ)

ANHA