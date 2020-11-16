فنانون كرد يدعون PDK إلى الكف عن أداء دور ذراع تركيا في كردستان

رغم كل المناشدات التي وجهتها شرائح مختلفة في كردستان وخارجها، يواصل الحزب الديمقراطي الكردستاني سياسة التصعيد بالتناغم مع هجمات تركية متكررة على جغرافية كردستان وبالأخص جنوبها وغربها.

واعتبر عضو كومين المسرح في مركز محمد شيخو للثقافة والفن، عدنان مصطفى أن " هذه الخطوات تخدم سياسات القوى المعادية للشعب الكردي".

ولفت مصطفى الانتباه إلى أن "تركيا تحاول عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني ضرب مكتسبات الشعب الكردي".

كما لفت مصطفى الانتباه أيضًا إلى أن البيان الذي أصدرته لجنة الثقافة والفن في حزب العمال الكردستاني، وقال: "البيان له أهمية كبيرة لأننا نعيش في مرحلة معقدة جدًّا، ونداء لجنة الثقافة في حزب العمال الكردستاني كان نداءً إنسانيًّا وعلى الجميع العمل به".

وأصدرت لجنة الثقافة والفن (TEV-ÇAND) في حزب العمال الكردستاني في 14 تشرين الثاني بيانًا إلى الراي العام، بيّنت من خلاله: "لا يمكن للمثقفين والفنانين والكتّاب والأدباء الذين يسيرون في طريق الحقيقة أن يتجاهلوا هذه المرحلة، ويجب أن يكونوا على دراية بمسؤولياتهم ويتصرفوا وفقًا لذلك، ويجب الاتحاد ضد فاشية حزب العدالة والتنمية وتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني معها".

وأضاف مصطفى: " حكومة حزب العدالة والتنمية بُنيت على المجازر والإبادة بحق الشعوب، ومادام الديمقراطي الكردستاني مرتبط به فلن يخطو أي خطوة نحو الحوار والوحدة".

الديمقراطي الكردستاني مرتبط من صرّته بالدولة التركية

وقال مصطفى: "إذا استمر الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه السياسات والتحركات فسيقف الشعب الكردي في وجهه، لأن الشعب الكردي لا يريد تكرار مآسي التسعينات التي مازالت محفورة في ذاكرته".

ونوه عضو مجلس الثقافة والفن في إقليم الجزيرة، جميل أحمد، أن دولة الاحتلال التركي لم تستطع عبر هجماتها المستمرة إضعاف الكرد وحركة التحرر الكردستانية " لذلك تحاول الآن إشعال فتيل حرب داخلية عبر الحزب الديمقراطي الكردستاني".

أحمد أوضح أن الحزب الديمقراطي الكردستاني: "مرتبط من صرّته بالدولة التركية"، ودعا "كل كردي وفنان شريف متمسك بكرديته إلى الوقوف ضد تحركات الديمقراطي".

وفي سياق متصل، قال أمين محمد عضو مركز الثقافة والفن في إقليم: "البرزاني يتفق مع أعداء الكرد ويحشد قواته في جبال قنديل وشنكال، ويدّعي (أنا كردي...!)".

وبيّن محمد أن البرزاني وصل إلى مرحلة اعتقال الكرد الذي يُعبّرون عن رفضهم وجود قواعد تركية في باشور، وقال: "على مسعود البرزاني إعادة النظر في سياساته".

وطالب محمد: " الحزب الديمقراطي الكردستاني بإيقاف تحركاته الخاطئة بحق الشعب الكردي".

(م)

ANHA