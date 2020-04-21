فنانو روج آفا: تأزم الوضع في زينه ورتي يؤدي إلى خلق قتال كردي- كردي

أدلت حركة الثقافة والفن الديمقراطية واتحاد فناني إقليم الجزيرة قبل قليل ببيان إلى الرأي العام، أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو، بحضور نخبة من الفنانين والمثقفين.

البيان قُرئ من قبل نسرين حيدر عضوة حركة الثقافة والفن الديمقراطية، وجاء فيه بأن تأزم الوضع في زينه ورتي سيؤدي إلى حرب واقتتال كردي- كردي، وناشدت القوى الكردية بالتحلي بروح الوطنية، وحل الخلافات بشكل سياسي وسلمي.

وذكر البيان "في تاريخ كردستان هناك الكثير من الأمثلة التي حاول فيها العدو إثارة الحروب بين الكرد، بهدف القضاء على مكتسباتهم".

وأكد البيان أن الحل الوحيد هو " اتفاق سياسي وعسكري بين القوى الكردية لإفشال العدو الذي يحول دوماً بين الكرد وتحقيق أحلامهم".

(كروب/ أ ب)

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