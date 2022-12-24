فنانو روج آفا يدعون إلى الاحتجاج على مجزرة باريس الثانية بصوتٍ واحد

تعرّضت جمعية أحمد كايا الثقافية في حي سان دونيس في العاصمة الفرنسيّة باريس يوم أمس لهجومٍ مسلّح، ما أسفر عن استشهاد الرياديّة في حركة المرأة أفين (أمينة كارا) ومير برور (م. شيرين آيدن) من الحركة الثقافيّة والوطني عبدالله كزل.

وفي هذا السياق، تحدّث فنانو روج آفا إلى وكالتنا وأعربوا عن استيائهم وسخطهم إزاء هذه المجزرة.

إذ أدانت الفنانة سميّة سري كانيه مجزرة باريس الثانية وتقدّمت بالتعازي لأسر الشهداء، وأشارت إلى أنّ استهداف الفنانين يعدّ استهدافاً للمجتمع بأسره وقالت: "يسعى العدو إلى إبادة ثقافة الشعب الكردي والقضاء عليها عبر هذه الهجمات والمجازر، لذا يجب على كل فنّان النضال في الساحات ضدّ هذه الهجمات".

وأشار الفنان سلمان إبراهيم إلى أنّ هذه ليست المرّة الأولى التي تشهد فيها باريس مجزرةً بحقّ الشعب الكردي وتابع حديثه قائلاً: "إنّ عدوّنا عدوّ وحشي، لا يكتفي من قتلنا. قال أردوغان’ سأقتلع الشعب الكردي من جذره‘وهذا هجومٌ إرهابي".

وذكّر سلمان إبراهيم بمجزرة باريس التي وقعت عام 2013 وطالب الشعب الكردي بالاحتجاج على هذه المجازر بصوتٍ واحد.

ومن جانبه، اعتبر الفنان خالد ديرك أن الهجوم يعدّ هجوماً مخططاً يستهدف قيم ومنجزات الشعب الكردي وأكّد على أنّهم لن يرضخوا لهذه المخططات القذرة.

(ر)

ANHA