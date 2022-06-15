فنانو إقليم الجزيرة يستنكرون تهديدات الاحتلال التركي

وتجمع العشرات من فناني إقليم الجزيرة أمام مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو للتنديد بهجمات وتهديدات الاحتلال التركي ضد مناطق شمال وشرق سوريا.

وقرأ خلال التجمع البيان الذي أصدره الفنانون بهذا الصدد باللغة الكردية من قبل الرئيس المشترك لحركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، عدنان إبراهيم.

وجاء في مستهل البيان" إننا وبصفتنا فناني شمال وشرق سوريا نريد ممارسة فننا وثقافتنا في وطننا وبين شعبنا وفي ظروف السلام والأمان.

نحن لا نريد الحرب، لكن الدولة التركية المحتلة ورئيسها أردوغان تسعى إلى احتلال أراضينا بعد أن احتلت عفرين وسري كانيه وتل أبيض. ويوجه أردوغان يومياً التهديدات لنا. إنه يريد أن يضع أرضنا المقدسة تحت سيطرته. ويجهز لهجمات فاشية."

كما استنكر البيان صمت الدول الضامنة في المنطقة حيال تهديدات وهجمات الاحتلال التركي. وأكد على ضرورة حماية الأرض من الاحتلال.

ودعا البيان "جميع الشعوب المقاومة إلى التكاتف والمقاومة معاً أمام هذه الهجمات. وأن نحمي أنفسنا. إذا تحركنا بروح مقاومة زاب وآفاشين ومتينا وبطولة الكريلا لن تستطيع أي قوة أن تهزمنا".

ANHA